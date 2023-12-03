В Кошкинском районе задержали водителя с поддельным водительским удостоверением

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В ночное время на улице Новая села Кошки сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль Volkswagen Passat. Во время административной процедуры водитель 1993 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнение в его подлинности.

Сотрудники ДПС изъяли предъявленный местным жителем документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки.

По результатам исследования установлено, что бланк выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через интернет за 35 тысяч рублей, чтобы в дальнейшем предъявлять его по требованию сотрудников Госавтоинспекции.

Отделом дознания ОМВД России по Кошкинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.