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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кошкинском районе задержали водителя с поддельным водительским удостоверением

3 декабря 2023 10:38
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В Кошкинском районе сотрудники полиции задержали водителя с поддельным водительским удостоверением

В ночное время на улице Новая села Кошки сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль Volkswagen Passat. Во время административной процедуры водитель 1993 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнение в его подлинности.

Сотрудники ДПС изъяли предъявленный местным жителем документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки.

По результатам исследования установлено, что бланк выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через интернет за 35 тысяч рублей, чтобы в дальнейшем предъявлять его по требованию сотрудников Госавтоинспекции.

Отделом дознания ОМВД России по Кошкинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,  государственных наград, штампов, печатей, бланков». Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

 

Теги: БДД

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