На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
В Кошкинском районе в дорожной аварии погиб человек

16 сентября 2025 12:00
152
В Кошкинском районе в дорожной аварии погиб человек

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, 35-летний водитель грузового а/м ГАЗ грубо нарушил правила дорожного движения — выехал на встречную полосу в неположенном месте, где произошло столкновение с легковым автомобилем Lada Kalina, за рулём которого находился 45-летний мужчина.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место аварии. Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП, водитель грузового а/м - госпитализирован.

Полицейские провели тщательный осмотр места происшествия, опросили очевидцев и изъяли необходимые материалы. Сейчас ведётся всестороннее расследование ДТП, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция ещё раз напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, в том числе в части, касающейся выезда на встречную полосу, поскольку подобные нарушения могут привести к трагическим последствиям.

Теги: ДТП

