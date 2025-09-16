В Кошкинском районе в дорожной аварии погиб человек

152

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, 35-летний водитель грузового а/м ГАЗ грубо нарушил правила дорожного движения — выехал на встречную полосу в неположенном месте, где произошло столкновение с легковым автомобилем Lada Kalina, за рулём которого находился 45-летний мужчина.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место аварии. Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП, водитель грузового а/м - госпитализирован.

Полицейские провели тщательный осмотр места происшествия, опросили очевидцев и изъяли необходимые материалы. Сейчас ведётся всестороннее расследование ДТП, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция ещё раз напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, в том числе в части, касающейся выезда на встречную полосу, поскольку подобные нарушения могут привести к трагическим последствиям.