В Кошкинском районе при лобовом столкновении на встречке двух иномарок погибли два человека

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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня около 08:50 на территории Кошкинского района на 15 км автодороги "Кошки-Борма-Погрузная".

Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Grand Cheroke, двигаясь со стороны села Кошки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Renault Sandero, под управлением водителя 1957 года рождения. На месте происшествия водитель и пассажир автомобиля Renault Sandero погибли, ещё три пассажира госпитализированы.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными в условиях непогоды, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям! Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, в особенности, связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД Самарской области