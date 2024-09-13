В Кошкинском районе иностранка оформила брак с новым мужем, но проживала со старым

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В декабре 2023 года в отделение по вопросам миграции О МВД России по Кошкинскому району обратился гражданин республики Таджикистан 1983 года рождения с вопросом о гражданстве его новорожденного ребенка. В ходе работы сотрудники полиции выяснили, что иностранец проживает в селе Надеждино Кошкинского района вместе со своей бывшей 36-летней супругой, где они воспитывают пятерых родных детей, при этом женщина состоит в браке с другим мужчиной.

Сотрудники полиции установили, что в марте 2022 года женщина расторгла брак со своим мужем, а уже в апреле 2022 года заключила брак с местным жителем, который продолжал проживать вместе с сожительницей и их совместными двумя детьми.

28-летний мужчина пояснил полицейским, что решился заключить фиктивный брак с иностранкой по просьбе ее мужа за вознаграждение, без какого-либо желания создать семью, а лишь для того, чтобы гражданка другого государства смогла получить российское гражданство,

Совместно с иностранкой гражданин РФ никогда не проживал и не проживает. Новоиспеченную супругу, после заключения брака, не видел и не общался с ней.

Рассмотрев материалы, собранные сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, районный суд признал брак недействительным со дня его заключения.