В Кошках водитель перевернул иномарку в кювет

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19 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 13:20 час. в Кошкинском районе. 30-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Chevrolet Niva», в условиях снегопада и гололедицы, следовал по автодороге «Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки» в сторону с. Кошки. В пути следования, на 34 км. данной автодороги не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. С места происшествия водитель доставлен в медицинское учреждение.