В колонию-поселение № 1 не пустили запрещенные предметы

Сотрудник учреждения пресек попытку доставки переносного зарядного устройства, провода «Type-C» и электронных часов на территорию учреждения.

В ходе досмотра гражданки Б., которая прибыла на краткосрочное свидание, было обнаружено переносное зарядное устройство, провод «Type-C» и электронные часы, спрятанных ухищренным способом.

Благодаря внимательности и профессионализму сотрудника, все запрещенные предметы были своевременно выявлены и изъяты.

По данному факту проводится проверка.

Напоминаем: передача или попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечёт административную ответственность по части 1 статьи 19.12 КоАП РФ. В случае повторной попытки либо использования сложных способов доставки, предусмотрено уголовное преследование по статье 321.1 УК РФ.