В Клявлинском районе в течение часа задержали водителя, скрывшегося с места ДТП

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Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 19-45 час. около дома 2Ж ул. Прониной ст. Клявлино 29-летний водитель, управляя автомобилем «Лада 211540», совершил наезд на пешехода 1972 года рождения, который находился на дороге без цели ее перехода.

После совершения ДТП, мужчина, не оказав помощи пострадавшему, скрылся с места аварии. Сотрудники полиции на месте происшествия установили и опросили очевидцев, провели осмотр, изъяли записи с видеорегистраторов и осколки стекла с дороги, составили и распространили ориентировку с приметами скрывшегося автомобиля. В ходе патрулирования сотрудники ГИБДД совместно с оперуполномоченными уголовного розыска МО МВД России «Клявлинский» обнаружили автомобиль с характерными повреждениями, установили местонахождение и задержали местного жителя, управлявшего транспортным средством. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.