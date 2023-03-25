Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарского дворника обвинили в неправомерном обороте средств платежей
Самарского дворника обвинили в неправомерном обороте средств платежей
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим
Дмитрий Азаров поздравил работников культуры с праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников культуры с праздником
В России разрешили покупать вторичное жилье по семейной ипотеке
В России разрешили покупать вторичное жилье по семейной ипотеке
В Самаре отопительный сезон могут завершить раньше обычного
В Самаре отопительный сезон могут завершить раньше обычного
На Волге в Самарской области открыли пассажирскую навигацию
На Волге в Самарской области открыли пассажирскую навигацию
В Исаклинском районе полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением
В Исаклинском районе полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением
В преддверии весенних каникул правоохранители рассказали самарским детям о БДД
В преддверии весенних каникул правоохранители рассказали самарским детям о БДД
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.45
0.14
EUR 82.39
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Клявлинском районе сожитель угнал машину, пока женщина спала

25 марта 2023 10:51
105
В Клявлинском районе сожитель угнал машину, пока женщина спала

В начале марта текущего года сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Клявлинский» при несении службы на трассе федерального значения М-5 «Урал» остановили для проверки документов автомашину «Лада-Калина».

53-летний водитель транспортного средства предъявить документы на машину и водительское удостоверение не смог. Кроме того, сотрудники полиции выявили у мужчины признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Сотрудники Госавтоинспекции отстранили гражданина от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса злоумышленник пояснил полицейским, что не имеет права на управление транспортным средством, принадлежим его сожительнице. Машину он взял без её разрешения, чтобы съездить в соседнее село навестить друга, а перед поездкой выпил спиртное.

Собственница транспортного средства не разрешала пользоваться и управлять её машиной сожителю, и, узнав о произошедшем, написала заявление в полицию о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

В отношении водителя составлены административные протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) ч.1 ст.12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования).

Отделом дознания МО МВД России «Клявлинский» в отношении местного жителя, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспортом». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим
25 марта 2023  12:38
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим
43
В Самаре отопительный сезон могут завершить раньше обычного
25 марта 2023  12:11
В Самаре отопительный сезон могут завершить раньше обычного
151
Индия – давний и важный партнер Самарской области.
24 марта 2023  22:51
В Самарскую область прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия
326
Дмитрий Азаров в ходе очередной поездки в зону СВО встретился с земляками, которые сейчас несут службу, и передал им очередную партию гуманитарной помощи и техники.
24 марта 2023  20:24
«Постараюсь максимально объехать все подразделения, где служат земляки» - Дмитрий Азаров передал бойцам очередную партию гуманитарной помощи и техники
1390
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
24 марта 2023  11:06
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
711
Весь список