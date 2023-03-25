В Клявлинском районе сожитель угнал машину, пока женщина спала

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В начале марта текущего года сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Клявлинский» при несении службы на трассе федерального значения М-5 «Урал» остановили для проверки документов автомашину «Лада-Калина».

53-летний водитель транспортного средства предъявить документы на машину и водительское удостоверение не смог. Кроме того, сотрудники полиции выявили у мужчины признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Сотрудники Госавтоинспекции отстранили гражданина от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса злоумышленник пояснил полицейским, что не имеет права на управление транспортным средством, принадлежим его сожительнице. Машину он взял без её разрешения, чтобы съездить в соседнее село навестить друга, а перед поездкой выпил спиртное.

Собственница транспортного средства не разрешала пользоваться и управлять её машиной сожителю, и, узнав о произошедшем, написала заявление в полицию о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

В отношении водителя составлены административные протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) ч.1 ст.12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования).

Отделом дознания МО МВД России «Клявлинский» в отношении местного жителя, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспортом». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.