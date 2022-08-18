В Клявлинском районе пьяный водитель, управляя автомобилем «Hyundai Sonata», перевернулся съехав в кювет  

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17 августа на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 11 человек. У одного из участников дорожно-транспортных происшествий обнаружены признаки опьянения. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 848 нарушений ПДД, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения – 3 и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования – 8.



Одно из ДТП произошло утром в Клявлинском районе Самарской области.

Водитель 1990 года рождения (с начала 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 7 раз), управляя автомобилем «Hyundai Sonata», на 32-м км автодороги «Клявлино-Русское Добрино» выехал на встречную полосу в местах, где это запрещено, после чего допустил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

Водитель госпитализирован.

По результатам медицинского освидетельствования, установлен факт алкогольного опьянения водителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО