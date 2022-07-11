В Киргизии результате обрушения ледника турист из Великобритании получил травму ноги

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Британец пострадал в результате обрушения ледника в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.

"Один из туристов, снимавший и фотографировавший момент движения ледника, получил легкую травму ноги и в тот же день попал на лечение к врачам предприятия "Кумтор", — сказал представитель ведомства.

Накануне МЧС республики сообщило об обрушении ледника в ущелье Джууку вблизи южного побережья курортного озера Иссык-Куль. Объем сошедшего льда превысил два миллиона кубометров. В результате стихийного бедствия был поврежден мост для перегона скота.

Обрушение ледника удалось заснять группе иностранных туристов. Видео происшествия в соцсети опубликовал путешественник Гарри Шиммин.

Ущелье Джууку — одно из самых длинных в Киргизии. Через него проходит множество туристических маршрутов.

Фото: скриншот видео