В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров

На территории села Бузаевка Кинельского района введён карантин из-за обнаружения очага инфекционного заболевания. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета.

Очаг лейкоза крупного рогатого скота выявлен в частном хозяйстве. Проверка подтвердила наличие возбудителя, опасного для животных и потенциально для человека.

В зоне карантина запрещён ввоз и вывоз сельхозживотных, ограничено передвижение людей и транспорта. На въездах установлены дезинфекционные посты, ежедневно осматривают скот в соседних хозяйствах, усилен санитарный контроль.

Жителей просят не контактировать с дикими и бездомными животными, не покупать мясо и молоко на стихийных рынках, соблюдать правила гигиены и обращаться к врачу при первых признаках недомогания.

Когда карантин снимут, сообщат после проведения всех необходимых проверок и получения отрицательных лабораторных результатов, пишет Самара-АиФ.

Фото: Дильдина Светлана