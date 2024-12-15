В Кинельском районе столкнулись две легковушки и большегруз, двое погибших

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В Кинельском районе 14 декабря в 07:45 час. на 47,1 км а/д «Подъезд к г. Оренбург от М-5 «Урал»» 39-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Granta, двигалась со стороны Самары в направлении Нефтегорска. В пути следования нарушила правило расположения транспортного средства на проезжей части, выехала на полосу предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Renault Logan, под управлением водителя 1961 года рождения. После столкновения автомобиль отечественного производства продолжил движение по встречной полосе и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении большегрузом FAW под управлением водителя 1979 года рождения. На месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи скончались женщины: водитель Lada Granta и 64-летняя пассажир иномарки.