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В Кинеле спасатели тушили пожар в квартире на 5 этаже жилого дома

28 июля 2023 19:31
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С помощью спасательных устройств спасено 3 человека. Из зоны задымления эвакуировано 170 человек из них 20 детей.

В Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Самарского региона рассказали, как оперативные действия пожарных-спасателей позволили сохранить жизнь и здоровье жителям пятиэтажного дома в Кинеле.

28 июля в 11 часа 24 минут на пункт связи пожарно – спасательного отряда № 34 государственного казенного учреждения Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном по улице Украинской в Кинеле.

На место незамедлительно выдвинулся дежурный караул пожарно-спасательной части № 82 на пожарном автомобиле. По прибытию было установлено, что из окон квартиры, расположенной на 5 этаже жилого дома идет густой черный дым.

Начальник караула в составе звена газодымозащитной службы оперативно организовал спасение и эвакуацию людей из подъезда, где находилась горящая квартира, а затем и из соседних подъездов, по причине угрозы сильного задымления.

Прибывающие на место дополнительные силы также присоединились к эвакуации людей, а сотрудники ГИБДД обеспечили перекрытие участка дороги по улице Украинской.

В течение 45 минут с момента вызова пожар был ликвидирован.

В ликвидации пожара принимали участие службы жизнеобеспечения и администрация города.

С помощью спасательных устройств были спасены 3 человека. Из зоны задымления эвакуировано 170 человек, из них 20 детей.

Для спасения людей и тушения пожара были задействованы дежурные караулы пожарно-спасательных частей №№ 82, 14 и 136 в количестве 20 человек, 4 единицы пожарной техники (автоцистерны) и 1 коленчатый подъемник. На тушение пожара были поданы 3 ствола и 3 звена ГДЗС.

 

Фото:   ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

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