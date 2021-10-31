В Кинеле мужчина без прав взял без спросу УАЗ и попал в ДТП

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В дежурную часть МО МВД России «Кинельский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Кинеле. Водитель автомобиля «УАЗ» совершил наезд на стоящий автомобиль «Chevrolet Lacetti», после чего скрылся с места ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что скрывшийся автомобиль принадлежит одному из коммунальных предприятий города. Механик организации пояснил, что транспортное средство ранее выезжало из гаража, а в настоящее время находится на месте.

На место происшествия прибыла следственно - оперативная группа. Полицейские осмотрели гаражный бокс, автомобиль, установили и опросили работников организации. Выяснилось, что на транспортном средстве выезжал работник организации – ранее судимый 39-летний местный житель, не имеющий права на управление транспортными средствами.

Сотрудники полиции опросили подозреваемого. Мужчина рассказал, что, находясь на работе, взял ключи от служебного автомобиля и уехал по личным делам. Во время поездки он не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем. Испугавшись ответственности, скрылся с места ДТП, и вернул служебный автомобиль в гараж организации.

Мужчина за управление транспортным средством без водительского удостоверения и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги привлечен к административной ответственности.

Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Следствие продолжается.