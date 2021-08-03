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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинеле безработная женщина заселила в квартиру 14 мигрантов

3 августа 2021 11:30
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В Кинеле безработная женщина заселила в квартиру 14 мигрантов

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Кинельский» выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан.

По данным полицейских, в апреле текущего года ранее не судимая безработная местная жительница 1991 года рождения незаконно поставила на миграционный учет 14 иностранных граждан по месту своего проживания в Кинеле, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая своевременно и неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Женщина признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за услугу денежное вознаграждение.

Отделом дознания МО МВД России «Кинельский» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Теги: миграционное законодательство нелегальные мигранты

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