В Кинеле безработная женщина заселила в квартиру 14 мигрантов

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Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Кинельский» выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан.

По данным полицейских, в апреле текущего года ранее не судимая безработная местная жительница 1991 года рождения незаконно поставила на миграционный учет 14 иностранных граждан по месту своего проживания в Кинеле, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая своевременно и неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Женщина признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за услугу денежное вознаграждение.

Отделом дознания МО МВД России «Кинельский» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.