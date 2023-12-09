В Кинель-Черкасском районе в отношении злостного нарушителя ПДД РФ возбуждено уголовное дело

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В ноябре текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы ОМВД России по Кинель-Черкасскому району, находясь на маршруте патрулирования для проверки документов остановили автомобиль LADA Grantа.

Во время проведения административной процедуры сотрудники Госавтоинспекции выявили у водителя – местного жителя 1996 года рождения, явные признаки алкогольного опьянения, отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения на что он ответил отказом, так как не отрицал, что находится в состоянии опьянения.

Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отдел полиции, отечественный автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе производства по административному делу полицейские установили, что водитель уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения. В апреле 2020 года судом приговорен к 300 часам обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года, а в июле 2020 года за повторное нарушение общий срок наказания был увеличен до 420 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года. В ходе опроса задержанный пояснил, поздним вечером выпил алкоголь и сел за руль автомобиля, чтобы поехать в ближайший магазин.

Отделом дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.