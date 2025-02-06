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В Кинель-Черкасском районе мужчина нашел патроны на берегу и оставил себе

6 февраля 2025 11:42
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В Кинель-Черкасском районе мужчина нашел патроны на берегу и оставил себе

Он незаконно хранил трофей, пока к нему не пришел полицейский.

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступила информация, что местный житель причастен к незаконному обороту боеприпасов.

Сотрудники  полиции, проверяя информацию, в присутствии понятых с разрешения хозяина провели осмотр жилища, на шкафу в фужере обнаружили и изъяли несколько предметов, похожих на патроны.

Как пояснил ранее судимый за кражу и хранение боеприпасов 37-летний местный житель, незадолго до визита полицейских, возвращаясь с рыбалки он нашел на берегу реки патроны. Понимая, что хранение боеприпасов незаконно, все равно решил оставить их себе в качестве сувенира.

Изъятое оперуполномоченные направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, селянин незаконно хранил спортивно-охотничьи патроны для нарезного спортивного и охотничьего оружия, пригодные для стрельбы.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение боеприпасов). Полицейские продолжают устанавливать факты противоправной деятельности фигуранта.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» освобождается от уголовной ответственности.

Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.

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