В Кемерове при пожаре в доме престарелых погибли 20 человек

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Количество погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове выросло до 20 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Их работу сильно осложняет мороз - сейчас в столице Кузбасса минус 16 градусов. Пока не уточняется, могут ли под завалами оставаться еще люди.

На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета, дежурит бригада скорой помощи. Также сюда прибыли председатель правительства Кузбасса Илья Середюк и мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

Напомним, что пожар в деревянном здании, обшитом сайдингом, на Таврической улице произошел в ночь на 24 декабря. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Здание сильно пострадало - второй этаж сгорел и обрушился, пишет РГ.