Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»
Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»
В Самарской области электропоезд «Ласточка» сошел с рельсов
В Самарской области электропоезд «Ласточка» сошел с рельсов
27 декабря губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
27 декабря губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
В Приволжском районе полицейские возбудили уголовное дело за уклонение от административного надзора
В Приволжском районе полицейские возбудили уголовное дело за уклонение от административного надзора
в Самаре на улице Гастелло школьница упала с высоты
В Самаре на улице Гастелло школьница упала с высоты
В Ставропольском районе легковушка врезалась в ЛЭП
В Ставропольском районе легковушка врезалась в ЛЭП
В Сызрани автомобиль сбил девушку
В Сызрани автомобиль сбил девушку
Продлена программа льготного кредитования импорта
Продлена программа льготного кредитования импорта
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.68
-3.45
EUR 73.04
-3.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Пестравском районе прошел турнир по мини-футболу памяти ветерана МВД России Анатолия Абросимова
Более 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности регионаБолее 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности региона
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кемерове при пожаре в доме престарелых погибли 20 человек

24 декабря 2022 10:16
182
В Кемерове при пожаре в доме престарелых погибли 20 человек

Количество погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове выросло до 20 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. 

Спасатели продолжают разбирать завалы. Их работу сильно осложняет мороз - сейчас в столице Кузбасса минус 16 градусов. Пока не уточняется, могут ли под завалами оставаться еще люди.

На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета, дежурит бригада скорой помощи. Также сюда прибыли председатель правительства Кузбасса Илья Середюк и мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

Напомним, что пожар в деревянном здании, обшитом сайдингом, на Таврической улице произошел в ночь на 24 декабря. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Здание сильно пострадало - второй этаж сгорел и обрушился, пишет РГ.

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Чапаевке 16 человек тушили трансформаторную подстанцию
16 декабря 2022, 13:49
В Чапаевке 16 человек тушили трансформаторную подстанцию
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Происшествия
732
В Ангарске загорелся нефтеперерабатывающий завод
15 декабря 2022, 10:43
В Ангарске загорелся нефтеперерабатывающий завод
Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. Происшествия
793
С 9 по 12 декабря пожарно-спасательные подразделения 54 раза выезжали на ликвидацию техногенных пожаров
13 декабря 2022, 12:01
С 9 по 12 декабря пожарно-спасательные подразделения региона 54 раза выезжали на ликвидацию техногенных пожаров
Пожары наибольшей площади произошли в г. Самаре и Ставропольском районе. Происшествия
821
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»
24 декабря 2022  14:05
Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»
96
Встреча с молодежными лидерами позволила обсудить итоги Госсовета и вынесенные в его повестку предложения.
23 декабря 2022  16:42
«Ваши идеи приму и помогу реализовать»: Дмитрий Азаров встретился с советом самарской молодежи в Москве
485
В Самарской области изменили размер прожиточного минимума
23 декабря 2022  12:52
В Самарской области изменили размер прожиточного минимума
577
Во внутригородских районах Самары организована работа по ликвидации последствий снегопада
23 декабря 2022  12:30
Во внутригородских районах Самары организована работа по ликвидации последствий снегопада
358
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
22 декабря 2022  11:32
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
411
Весь список