В Казахстане при заходе на посадку разбился истребитель Су-30СМ

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Истребитель Су-30СМ потерпел крушение при заходе на посадку в учебном центре города Балхаш Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства обороны республики.

"Во время проведения учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ. Экипаж самолета катапультировался, летчики живы и находятся под наблюдением медицинских работников", - проинформировали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, летчиков было двое, угрозы для их жизни сейчас нет. В настоящее время к месту крушения самолета направлена специальная комиссия по расследованию причин случившегося.

Фото: Виталий Невар/ТАСС