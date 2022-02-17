В Карачаево-Черкесии убили туриста из Москвы

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В Карачаево-Черкесии полиция ведет розыск местного жителя, подозреваемого в убийстве туриста из Москвы. Личность предполагаемого преступника уже установлена, это уроженец станицы Сторожевая 1988 года рождения, передают "Известия".

«Управлением уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесской Республике по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»), разыскивается Бостанов Абдуллах Магометович 1988 года рождения, уроженец станицы Сторожевая», — сообщили в четверг, 17 февраля, в МВД по региону.

По данным МВД, в дежурную часть сегодня поступила информация о том, что на 11-м км федеральной автодороги «Подъезд к Архызу» в Зеленчукском районе 35-летнему туристу из Москвы нанесено ножевое ранение. От полученных травм мужчина скончался по пути в больницу. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, конфликт между местным жителем и группой туристов из Москвы случился на обочине дороги. В соцсетях очевидцы происшествия рассказали, что потасовка завязалась из-за того, что гости региона остановились, чтобы сходить в туалет. В результате подозреваемый нанес одному из приезжих ножевое ранение, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время автомашина уже установлена, принимаются меры по задержанию.

Фото: пресс-служба СК РФ/"Известия"