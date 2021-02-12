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В Камышлинском районе полицейские задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП

12 февраля 2021 18:11
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Предполагаемы виновник ДТП водитель автомобиля «Фольцваген» с места ДТП скрылся.

ДТП произошло 12 февраля в четвёртом часу дня  на территории Камышлинского района. По предварительным данным, на трассе М5 Урал водитель автомобиля «Лада Гранта», уходя от столкновения с движущимся во встречном направлении автомобилем «Фольцваген», допустил выезд на обочину, после чего автомобиль занесло и произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Скания». Водитель автомобиля «Лада- Гранта» от полученных травм скончался на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи.

Предполагаемы виновник ДТП - водитель автомобиля «Фольцваген» с места ДТП скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течении получаса водителя задержали сотрудники ГИБДД в Сергиевском районе. Им оказался житель Перми  - мужчина 1976 года рождения, который от прохождения медосвидетельствования отказался (присутствовал запах алкоголя).

По факту ДТП будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

 

Фото:   pixabay

 

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