В Камышлинском районе мужчина угнал грузовик у собутыльника

Я нашел ошибку
Главные новости:
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.87
0.2
EUR 92.86
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Камышлинском районе мужчина угнал грузовик у собутыльника

13 августа 2025 10:56
155
В Камышлинском районе мужчина угнал грузовик у собутыльника

Пьяного водителя, управляющего чужим транспортным средством, задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В конце июля текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МО МВД России «Клявлинский», находясь на маршруте патрулирования на улице Советской села Камышла, остановили а/м ГАЗ 33023 для проверки документов у водителя.

Во время административной процедуры 39-летний житель Исаклинского района, у которого сотрудники ДПС сразу выявили явные признаки опьянения, пояснил полицейским, что у него нет документов на автомобиль, и права управлять транспортным средством с увеличенной грузоподъемностью.

Госавтоинспекторы задержали правонарушителя и предложили пройти освидетельствование. По результатам медицинской процедуры сотрудники полиции установили, что мужчина передвигался за рулем транспортного средства в состоянии опьянения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили владельца транспортного средства — местного жителя, который совместно с задержанным работает в одном из обществ с ограниченной ответственностью.

Владелец автомобиля сообщил, что не давал никому разрешения на использование своего транспортного средства. По его словам, он временно оставил грузовик незапертым, с ключами в замке зажигания, на площадке при выезде из села Камышла, пока они с задержанным на берегу реки употребляли спиртные напитки.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ, ранее судимый за нарушение правил дорожного движения и кражу монтажник пояснил, что, когда водитель уснул, решил воспользоваться его автомобилем, чтобы, несмотря на алкогольное опьянение доехать до работы.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Материалы, собранные сотрудниками Госавтоинспекции в отношении местного жителя по правонарушению, ответственность за которое предусмотрена ст.12.8 КоАП РФ направлены в суд для принятия решения по существу.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
96
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
208
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
154
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
629
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
215
Весь список