В Камышлинском районе мужчина угнал грузовик у собутыльника

155

Пьяного водителя, управляющего чужим транспортным средством, задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В конце июля текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МО МВД России «Клявлинский», находясь на маршруте патрулирования на улице Советской села Камышла, остановили а/м ГАЗ 33023 для проверки документов у водителя.

Во время административной процедуры 39-летний житель Исаклинского района, у которого сотрудники ДПС сразу выявили явные признаки опьянения, пояснил полицейским, что у него нет документов на автомобиль, и права управлять транспортным средством с увеличенной грузоподъемностью.

Госавтоинспекторы задержали правонарушителя и предложили пройти освидетельствование. По результатам медицинской процедуры сотрудники полиции установили, что мужчина передвигался за рулем транспортного средства в состоянии опьянения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили владельца транспортного средства — местного жителя, который совместно с задержанным работает в одном из обществ с ограниченной ответственностью.

Владелец автомобиля сообщил, что не давал никому разрешения на использование своего транспортного средства. По его словам, он временно оставил грузовик незапертым, с ключами в замке зажигания, на площадке при выезде из села Камышла, пока они с задержанным на берегу реки употребляли спиртные напитки.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ, ранее судимый за нарушение правил дорожного движения и кражу монтажник пояснил, что, когда водитель уснул, решил воспользоваться его автомобилем, чтобы, несмотря на алкогольное опьянение доехать до работы.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Материалы, собранные сотрудниками Госавтоинспекции в отношении местного жителя по правонарушению, ответственность за которое предусмотрена ст.12.8 КоАП РФ направлены в суд для принятия решения по существу.