В Камышлинском районе автомобилистка врезалась в столб и другой автомобиль

39

31 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек и 2 погибло.

Одно из ДТП произошло в 13:00 в Камышлинском районе. 51-летняя женщина, не имея права управления транспортным средством, находясь за рулем автомобиля «Suzuki SX4», двигалась по ул. Закии Гайнуллиной села Новое Усманово в направлении села Чувашский Байтуган. В пути следования, напротив дома № 2 совершила наезд на световую опору с последующим столкновением со стоящим транспортным средством «Ваз 217030». С места происшествия женщина самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение. Женщина-водитель отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в отношении нее составлены административные материалы. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.