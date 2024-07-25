В Калужской области потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Экипажу выжить не удалось

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В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Об том стало известно утром в четверг, 25 июля. Информацию о падении вертолета подтвердило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что разрушений и жертв на земле нет, вертолет упал в безлюдной местности. Как уточнил глава Жиздринского района Александр Барыбин, речь идет о лесном массиве в деревне Клинки.

По сообщению Минобороны, членам экипажа выжить не удалось. Предварительной причиной крушения в ведомстве назвали техническую неисправность воздушного судна, пишет Лента.

«На месте падения вертолета работает комиссия ВКС [Воздушно-космических сил] России», — добавили в министерстве.