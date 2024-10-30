В Калининградской области при пожаре в квартире спасли трех котят

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Сотрудники МЧС во время пожара в квартире дома в Зеленоградске под Калининградом спасли трех котят, сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.

"В ходе разведки в одной из комнат под кроватью были обнаружены три котенка, которые пытались спрятаться от дыма. Помощь сотрудников чрезвычайного ведомства пришла вовремя. Малышей вынесли на свежий воздух, где их ждали кошка-мама и ее хозяйка. Пожарные ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня еще на две комнаты", — отметили там.

Возгорание произошло на кухне одной из квартир первого этажа жилого дома, пламя охватило коридор и санузел, площадь пожара составила 45 квадратных метров, пишет РИА Новости.

Никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли десять человек личного состава и три спецавтомобиля.

© Фото : ГУ МЧС России по Калининградской области