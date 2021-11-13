В Калининграде женщина родила в подъезде и положила младенца в пакет

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В Калининграде 33-летняя пьяная женщина в подъезде на лестничной клетке самостоятельно родила ребёнка, после чего положила мальчика в пакет и вышла на улицу. Соседи были обеспокоены произошедшим и позвонили в полицию.

"12 ноября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что возле подъезда одного из домов по улице Киевской в Калининграде находится женщина в состоянии алкогольного опьянения с новорождённым ребёнком в полиэтиленовом пакете", — говорится на официальном сайте Следственного управления СК РФ по области.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Мать ребёнка тоже госпитализирована.

Фото: СУ СК РФ по Калининградской области