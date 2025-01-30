В Исаклинском районе заботливый вор повесил на дверь новый замок взамен сломанного

128

В дежурную часть Отдела МВД России по Исаклинскому району за помощью обратился мужчина 1955 года рождения, который рассказал сотрудникам полиции о том, что приехал из города, чтобы проверить дом и обнаружил пропажу электроинструментов. Общая сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей.

Оперативный дежурный направил по указанному в сообщении адресу следственно-оперативную группу. Прибывшие полицейские провели осмотр места происшествия, а также дворовой территории, обнаружили и изъяли фотоотпечаток следа обуви, предположительно принадлежащего злоумышленнику, опросили заявителя и возможных очевидцев произошедшего.

Сотрудники полиции установили: сломав навесной замок входной двери, преступник проник в дом, вынес оттуда сварочный аппарат, болгарку, шуруповерт, гидронасос и три удлинителя, после чего установил на дверь новый замок взамен сломанного и покинул двор так же, как и пришел – через огород, минуя запертую калитку.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным уголовного розыска поступила информация о том, что к совершению хищения может быть причастен безработный 40-летний мужчина.

Оперативники задержали ранее судимого местного жителя, произвели выемку его обуви для проведения трасологической экспертизы и доставили его в отдел полиции. Результат исследования подтвердил идентичность следа подошвы изъятому на месте происшествия фотоследу обуви.

Во время допроса в качестве подозреваемого местный житель сознался в содеянном, пояснив, что хотел заработать на жизнь, продав украденное.

Следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). По ходатайству органа предварительного следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Часть похищенного имущества возвращена законному владельцу.