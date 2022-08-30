В Исаклинском районе ищут пропавшего мужчину

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Сотрудники ОМВД России по Исаклинскому району разыскивают без вести пропавшего Рудакова Алексея Геннадьевича 1962 года рождения, жителя с. Мордово-Аделяково Исаклинского района Самарской области, который 23.08.2022 ушел из офиса ЧОП, расположенного в пос. Управленческий г. Самара, и домой до настоящего времени не вернулся.

Ориентировка с приметами мужчины направлена в службы и подразделения полиции Самарской области, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего.

Приметы без вести пропавшего: на вид 60 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы седые.

Был одет: в клетчатую рубашку голубого цвета, брюки и ботинки черного цвета.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба, обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по Исаклинскому району 8 (84654) 2-10-02 либо 102.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.