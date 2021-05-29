В Индонезии загорелся паром, пассажирам и экипажу пришлось прыгать в воду

101

В Индонезии в море загорелся пассажирский паром со 195 людьми на борту, среди которых 22 ребенка и 14 членов экипажа, передают "Известия" со ссылкой на газету The Washington Post.

Спустя 15 минут после отплытия из Тернате в провинции Северный Малку в порт Санану на удаленном острове Лимафатола паром загорелся.

Пассажирам и экипажу парома пришлось прыгать в воду.

Как сообщил пресс-секретарь генерального директората морского транспорта Вишну Вардана, все пассажиры и члены экипажа были спасены. Их эвакуировали на соседний остров.

Власти намерены расследовать причину возгорания на пароме.

«Индонезийская сторона нам официально подтвердила, что россиян среди пассажиров нет. Напоминаем о необходимости соблюдать разумную осторожность при путешествиях водным транспортом. Избегайте посадки на старые и перегруженные суда», — ответили на запрос телеканала РЕН ТВ в посольстве.

Фото: BASARNAS/"Известия"