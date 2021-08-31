В Хворостянском районе перевернулась машина, четверо пострадали

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30 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 13 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет.

Одно из ДТП произошло в 05:45 час. в Хворостянском районе. Мужчина 1989 года рождения, водительский стаж которого составляет 13 лет, двигаясь на автомобиле «Nissan Almera» по автодороге «Осинки – Приволжье – Хворостянка», нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал водитель и трое пассажиров, среди которых женщина 1980 года рождения с детьми - 2018 и 2020 годов рождения, все госпитализированы.