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В Хворостянском районе ГАЗель насмерть сбила велосипедиста

28 августа 2021 13:26
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В Хворостянском районе ГАЗель насмерть сбила велосипедиста

27 августа на территории региона зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими. 11  человек получили ранения различной степени тяжести, трое человек погибли. 

Одно из ДТП произошло в Хворостянском районе. 44-летний водитель, управляя автомобилем  «Газель 274711», двигался со стороны г. Самара в направлении  с. Хворостянка.  По предварительной версии, на 21,816 км а/д "Осинки - Приволжье - Хворостянка"  мужчина не выдержал дистанцию и допустил наезд на движущегося впереди в попутном направлении 61-летнего велосипедиста. Житель Хворостянского района, управлявший велосипедом, скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой помощи. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Теги: велосипедисты смертельное ДТП

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