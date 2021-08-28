В Хворостянском районе ГАЗель насмерть сбила велосипедиста

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27 августа на территории региона зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими. 11 человек получили ранения различной степени тяжести, трое человек погибли.

Одно из ДТП произошло в Хворостянском районе. 44-летний водитель, управляя автомобилем «Газель 274711», двигался со стороны г. Самара в направлении с. Хворостянка. По предварительной версии, на 21,816 км а/д "Осинки - Приволжье - Хворостянка" мужчина не выдержал дистанцию и допустил наезд на движущегося впереди в попутном направлении 61-летнего велосипедиста. Житель Хворостянского района, управлявший велосипедом, скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой помощи. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.