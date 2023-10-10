В ходе операции "Должник" полицейские провели 578 рейдов

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Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник», прошедшего на территории губернии с 25 сентября по 05 октября текущего года совместно с территориальными подразделений ГУФССП России по Самарской области.

Основная цель мероприятия – выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов. В ходе рейдов осуществлялись проверки мест проживания и работы должников с целью привлечения их к ответственности за неуплату административных штрафов.

В ходе профилактического мероприятия проведено 578 рейдов по розыску лиц, уклоняющихся от добровольной оплаты штрафов, наложенных по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях.

По результатам мероприятий исполнено 333 постановлений на сумму более 700 000р. За несвоевременную оплату штрафов к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) привлечено более 340 должников.

По итогам рассмотрения протоколов судьями, гражданам назначены административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного штрафа, а также административные аресты.

Так в отношении жителя г. Тольятти 1976г.р. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.20 КоАП РФ _потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом). В установленный законом срок он не оплатил назначенный штраф в виде 510р. В отношении правонарушителя составлен протокол, предусмотренный частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Судом мужчине за неуплату штрафа, назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.

Индивидуальный предприниматель из Самары 1989г.р. «забыл» оплатить штраф в размере 20 000р. за нарушение правил продажи алкогольной продукции. На него был составлен административный материал, рассмотрев который, суд назначил наказание в виде штрафа в двойном размере ранее неуплаченного штрафа т.е. 40 000р.

Работа в данном направлении проводилась на всей территории Самарской области и будет продолжена.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: в соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей, по истечении 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, соответствующие материалы сотрудниками полиции в течение 10-ти суток направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение на виновное лицо административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.

Узнать о наличии наложенных штрафов можно через Единый портал госуслуг