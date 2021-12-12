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В Хабаровском крае две девушки-подростка до смерти избили 60-летнего мужчину

12 декабря 2021 16:12
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Против девушек возбудили уголовное дело.

В поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края две школьницы до смерти избили 60-летнего мужчину, сообщает РИА Новости.

Это произошло в ночь на 10 декабря в квартире у пожилого человека. По данным ведомства, девушкам 14 и 16 лет.

"Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, однако от полученных травм скончался. По ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в релизе регионального СК.

Против девушек возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Она предусматривает максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

В соцсетях сообщают, что школьницы вломились в квартиру к пожилому местному жителю, который якобы злоупотреблял спиртным, и отняли у него пенсию. Они били его всем, что попалось под руку. Это продолжалось не менее трех часов. Происходящее увидела соседка, тогда школьницы забежали в ее квартиру и стали крушить все вокруг. Испугавшаяся женщина спряталась и вызвала полицию.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизы, что и позволило предъявить обвинение подросткам, отметили в СК России. Расследование продолжается.

 

Фото: pixabay

Теги: Уголовное дело

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