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В электронных журналах учащихся российских школ произошел массовый взлом, сообщает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она рассказал, что хакер «Дядя Захар» не только ставит всем пятерки в дневники, но и рассылает школьникам угрозы.

В Теlegram-канале Мизулина поделилась несколькими примерами писем от подписчиков, которые указывают, что рассылки приходили школьникам и их родителям в том числе и ночью.

Мизулина отметила, что тему не стоит недооценивать, потому что «враг активно использует все возможные лазейки», пишет МК.