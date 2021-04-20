В екатеринбургском зоопарке белый медведь проглотил детский мячик, брошенный в вольер, и умер 

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Белый медведь по кличке Умка, который жил в екатеринбургском зоопарке, умер, после того как проглотил детский мячик, брошенный в вольер, пишут "Известия". Об этом во вторник, 20 апреля, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными», — говорится в заявлении зоопарка.

Медвежонок родился в дикой природе и рано остался без матери. Его подобрали жители поселка Биллингс на Чукотке, отбив от стаи собак. Четыре месяца животное жило в сарае, питаясь принесенной рыбой и мясом моржей и тюленей. Однако когда медведь порос, он стал представлять опасность для окружающих. Хищника перевезли в Екатеринбург с Чукотки через Москву 24 апреля 1998 года.

Директор зоопарка Светлана Прилепина рассказала, что медведю было 24 года. По ее словам, он мог бы еще жить.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын