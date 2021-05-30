В Екатеринбурге мужчина открыл окно и начал стрелять по прохожим: в тяжелом состоянии госпитализирована девочка

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Мужчина в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга открыл стрельбу по людям. Полиция подтвердила, что в результате стрельбы пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сегодня в полицию поступила информация, что в одном из домов на улице Бородина слышны выстрелы. На место незамедлительно прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия было оцеплено. Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. В результате получили ранения девочка (ее личность установлена) и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь", - сказал Горелых.

Минздрав Свердловской области также подтвердил огнестрельные ранения у двух человек. По данным Минздрава Свердловской области, мужчина находится в состоянии средней тяжести в травматологической больнице.

"Девочка крайне тяжелая, госпитализирована в Детскую городскую клиническую больницу", - добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее о происшествии ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Предположительно, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. Пока не задержан", - добавил источник. Он не исключил, что стрелявший находится в состоянии опьянения.

Жителей дома, откуда ведется стрельба, эвакуируют. Территория вокруг дома оцеплена. Как сообщил корреспондент ТАСС, стрельба на месте происшествия возобновилась.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС