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В Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли 32 человека   

26 марта 2021 22:17
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По меньшей мере 66 человек пострадали.

32 человека погибли и по меньшей мере 66 пострадали в пятницу в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Египта. Такие данные приводит министерство здравоохранения республики, передает ТАСС.

Инцидент произошел в провинции Сохаг к югу от Каира. В результате столкновения три вагона перевернулись. По данным Минздрава, на место происшествия были направлены 36 машин скорой помощи, которые доставляют пострадавших в близлежащие больницы.

Генпрокуратура Египта распорядилась начать расследование катастрофы, а министр транспорта Камель аль-Вазир - задержать машинистов двух поездов. Создана специальная комиссия следователей, работу которой под личный контроль взял премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Из-за аварии полностью остановлено движение поездов в южном направлении.

В Управлении железных дорог страны заявили, что в пятницу во время следования одного из составов по маршруту Луксор - Александрия неизвестные сорвали стоп-кран в поезде, вслед за чем он остановился. В это время сзади его нагонял другой поезд по маршруту Асуан - Каир, машинист которого не смог вовремя затормозить, после чего и произошла авария. Как указали в управлении, уже создана техническая комиссия, которая займется расследованием произошедшего.

 

Фото:   EPA-EFE/STRINGER/ТАСС

 

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