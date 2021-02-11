В Дзержинске заявили о планах отловить собак с синей шерстью

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Администрация города Джержинска делает всё возможное, чтобы поймать и осмотреть животных и установить причины окрашивания шерсти. Об этом 11 февраля «Известиям» сообщили в пресс-службе администрации города.

«Собаки находятся на территории частной организации «Дзержинское оргстекло». Это закрытая территория. Сейчас ведутся переговоры с руководством предприятия о возможности отлова собак. Животных необходимо осмотреть, оценить их состояние, определить причину окрашивания шерсти», — сказали «Известиям».

Ранее в этот же день в социальных сетях начали публиковать фото стаи собак с синей шерстью, которые были замечены на территории завода в Дзержинске Нижегородской области.

Конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец отметил, что возможной причиной окрашивания шерсти собак в голубой цвет стали остатки химических веществ.

Он также напомнил, что предприятие стало банкротом в 2015 году, однако на территории осталось множество заброшенных зданий, которые могли привлечь животных.

Фото: vk.com/ovhdzr/Алексей Ганин/"Известия"