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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В ДТП в Волжском районе погибли два человека

1 августа 2022 09:39
187
В ДТП в Волжском районе погибли два человека

31 июля в Волжском районе на пятом километре обводной дороги Самара-Нур-Спиридоновка произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. Во встречном направлении движения столкнулись легковые автомобили Hyundai и Renault.

В автомобиле Hyundai находились три человека. Водитель и пассажир от полученных травм скончались. Второй пассажир оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля. В 18.25 на место происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. Прибыв на место ДТП спасатели, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, освободили из автомобиля Hyundai и передали врачам скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии пассажира. Затем приступили к деблокированию погибших водителя и второго пассажира. В 19.45 работы на месте ДТП были окончены. Спасательные работы проводились совместно с МЧС, МВД, сообщает ПСС по Самарской области.

Теги: ДТП

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