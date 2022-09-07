В ДТП в Сызранском районе пострадали девушка и двое детей

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6 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с 9 пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 08:20 в Сызранском районе. 44-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины «Mazda», двигалась со стороны г. Сызрань в направлении автодороги М-5 «Урал». В пути следования, при повороте налево не предоставила преимущество в движении автомобилю «Hyundai Solaris» под управлением 36-летнего водителя, двигающемся во встречном направлении, и допустила столкновение с ним. Трем пассажирам автомобиля «Hyundai Solaris» - девушке 1993 г.р., мальчику 2019 г.р. и девочке 2013 г.р. – назначено амбулаторное лечение.