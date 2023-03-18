Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме поддержали идею провести в интернаты и диспансеры круглосуточную систему видеонаблюдения
В Госдуме поддержали идею провести в интернаты и диспансеры круглосуточную систему видеонаблюдения
В Самарской области ввели правила выгула домашних животных
В Самарской области ввели правила выгула домашних животных
В Самаре открыли навигацию пригородного флота
В Самаре открыли навигацию пригородного флота
«Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке обязали заплатить Нетребко за отмену концертов
«Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке обязали заплатить Нетребко за отмену концертов
В ДТП в Сызрани пострадала женщина и двое детей
В ДТП в Сызрани пострадали женщина и двое детей
Девушка из Камышлинского районе оговорила знакомого
Женщина из Камышлинского районе оговорила знакомого
Жителей Самарской области просят быть осторожней из-за ветра
Жителей Самарской области просят быть осторожней из-за ветра
Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию
Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.6
0.19
EUR 81.46
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В ДТП в Сызрани пострадали женщина и двое детей

18 марта 2023 10:45
108
В ДТП в Сызрани пострадала женщина и двое детей

В Сызрани сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние. В 12:55 час. 70-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Camry», при движении задним ходом возле дома № 24 по ул. Советская не убедился в безопасности совершаемого маневра и совершил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После осмотра медиками рекомендовано амбулаторное лечение 28-летней женщине, девочке 2021 года рождения и 4-летнему мальчику.

 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Кинельском районе КАМАЗ врезался в иномарку
16 марта 2023, 14:00
В Кинельском районе КАМАЗ врезался в иномарку
После чего он совершил столкновение с большегрузом «FORD». Происшествия
496
На Зубчаниновском шоссе в Самаре водитель сбил мужчину и уехал
16 марта 2023, 13:28
На Зубчаниновском шоссе в Самаре водитель сбил мужчину и уехал
Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(9277)566676 или 102. Происшествия
458
Полицейские задержали водителя, который сбил женщину в Новокуйбышевске
16 марта 2023, 11:08
Полицейские задержали водителя, который сбил женщину в Новокуйбышевске
Мужчине назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год. Происшествия
443
В центре внимания
Сегодня, 17 марта, в Самаре прошло заседание Совета ПФО по инвестициям и экономическому развитию.
17 марта 2023  20:50
"Здесь есть чему поучиться": главы регионов ПФО поделились опытом взаимодействия с Самарской областью
348
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
675
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
545
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
533
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
2389
Весь список