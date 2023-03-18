В ДТП в Сызрани пострадали женщина и двое детей

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В Сызрани сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние. В 12:55 час. 70-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Camry», при движении задним ходом возле дома № 24 по ул. Советская не убедился в безопасности совершаемого маневра и совершил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После осмотра медиками рекомендовано амбулаторное лечение 28-летней женщине, девочке 2021 года рождения и 4-летнему мальчику.