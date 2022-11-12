Я нашел ошибку
Главные новости:
Они оценил уникальные разработки, цифровые решения СамГМУ и научно-исследовательский потенциал вуза.
«Прорывной шаг в медицине»: Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров оценили инновационный потенциал СамГМУ
Нормальное давление не должно превышать 120 и 80.
Минздрав СО: начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем
На форуме пойдет речь и о малоизвестных реформах Петра I.
В Историческом парке Самары пройдет молодежный форум «Петровские времена»
В СамГМУ запущено масштабное крупносерийное производство медицинских изделий и оборудования.
Михаил Мурашко о запуске в СамГМУ производства медизделий: "Это медицина будущего"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в Самаре с рабочей поездкой.
Михаил Мурашко дал старт серийному производству инновационной медицинской продукции в Самаре
В Тольятти по отпечаткам раскрыли кражу из продуктового магазина
В Тольятти по отпечаткам раскрыли кражу из продуктового магазина
Ночью в самарской области ожидают сильный дождь
Ночью в Самарской области ожидают сильный дождь
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В ДТП в Ставропольском районе погибла женщина, еще два человека пострадали

12 ноября 2022 12:58
175
В ДТП в Ставропольском районе погибла женщина, еще два человека пострадали

11 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека, 1- погиб.

В 15:50 час. на территории Ставропольского района, 46-летний водитель, управляя автомобилем «Kia Rio», двигался в с. Подстепки по ул. Красноармейская, в районе дома № 63А по ул. Чкалова. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина, на нерегулируемом перекрестке не равнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю «Volkswagen Golf», под управлением 20-летнего водителя. По сведениям ГИБДД, молодой человек в автошколах не обучался, водительское удостоверение не получал. После столкновения водитель и 54-летний пассажир автомобиля «Kia Rio» госпитализированы в лечебное учреждение, женщина – пассажир 1964 года рождения скончалась на месте ДТП до приезда медиков.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ДТП в Сызранском районе погибла пассажирка
11 ноября 2022, 12:33
В ДТП в Сызранском районе погибла пассажирка
Водитель 1960 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение. Происшествия
318
ДТП с КАМАЗом в Самарской области: пострадали мужчина и ребенок
10 ноября 2022, 13:38
ДТП с КАМАЗом в Самарской области: пострадали мужчина и ребенок
Большегруз врезался в KIA SORENTO. Происшествия
405
В Самаре в ДТП пострадали два водителя и девушка-пассажир
10 ноября 2022, 13:21
В Самаре в ДТП пострадали два водителя и девушка-пассажир
Авария произошла в Советском районе.  Происшествия
413
В центре внимания
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в Самаре с рабочей поездкой.
12 ноября 2022  14:12
Михаил Мурашко дал старт серийному производству инновационной медицинской продукции в Самаре
171
Среди ключевых тем обсуждения – вопросы сохранения объектов культурного наследия, поддержки и развития добровольчества, а также фестивального движения детских духовых творческих коллективов.
11 ноября 2022  17:47
«На передовой идеологического фронта»: Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»
1425
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
11 ноября 2022  13:53
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
572
Библиотека народов Поволжья попала в шорт-лист всероссийского конкурса!
11 ноября 2022  11:25
Библиотека народов Поволжья попала в шорт-лист всероссийского конкурса!
414
Ранее в регионе мобилизованные уже получили выплату в 50 тысяч рублей, утвержденную по решению губернатора.
10 ноября 2022  21:51
В Самарской области 10 ноября мобилизованные начали получать обещанные выплаты
617
Весь список