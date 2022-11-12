В ДТП в Ставропольском районе погибла женщина, еще два человека пострадали

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11 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека, 1- погиб.

В 15:50 час. на территории Ставропольского района, 46-летний водитель, управляя автомобилем «Kia Rio», двигался в с. Подстепки по ул. Красноармейская, в районе дома № 63А по ул. Чкалова. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина, на нерегулируемом перекрестке не равнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю «Volkswagen Golf», под управлением 20-летнего водителя. По сведениям ГИБДД, молодой человек в автошколах не обучался, водительское удостоверение не получал. После столкновения водитель и 54-летний пассажир автомобиля «Kia Rio» госпитализированы в лечебное учреждение, женщина – пассажир 1964 года рождения скончалась на месте ДТП до приезда медиков.