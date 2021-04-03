В ДТП в Сергиевском районе пострадали водитель и пять пассажиров Лада Приоры

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2 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. Одно ДТП произошло около 16:30 в Сергиевском районе.

По предварительным данным, мужчина 1968 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Дэу Нексия, в районе 4 км автодороги «Сергиевск – Чекалино – Большая Чесноковка – Русская Селитьба», при обгоне столкнулся с автомобилем Лада Приора, движущимся в попутном направлении под управлением мужчины 1968 года рождения. Лада Приора перевернулась в левый кювет по ходу движения. Дэу Нексия от удара съехала в противоположный кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и 5 пассажиров Лады Приоры. Мужчине, который управлял транспортным средством, девушке 1993 года рождения и девочке 2015 года рождения назначено амбулаторное лечение. Женщина 1974 года рождения, молодой человек 1999 года рождения и девушка 2002 года рождения госпитализированы, сообщает облМВД.