В ДТП в Самарской области за сутки пострадали два несовершеннолетних

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9 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП, в которых пострадали 15 человек.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе г. Самары в 17:00. Водитель 1966 г.р., управляя автомобилем Hyundai Solaris, напротив д. 216 по ул. Стара-Загора совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2012 г.р., которая перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеходу назначено амбулаторное лечение.



В Автозаводском районе Тольятти в 09:00 водитель 1987 г.р., управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался по Южному шоссе. В районе дома № 2 по 40 лет Победы, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомашиной Haval, под управлением водителя-женщины 1974 г.р. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota Corolla 2021 г.р. ему назначено амбулаторное лечение.