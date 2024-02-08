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В ДТП в Кинель-Черкасском районе скончались двое взрослых и пострадали два ребенка

8 февраля 2024 12:21
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В ДТП в Кинель-Черкасском районе скончались двое взрослых и пострадали два ребенка

Полицейские 7 февраля работали на месте ДТП в Кинель-Черкасском районе, в котором скончались двое взрослых и пострадали два ребенка.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что на 2,5 км а/д «Отрадный – Богатое» в 10:40 час. 51-летний житель Волжского района, управляя а/м КАМАЗ, нарушил требования п.п. 9.1 ПДД РФ, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с а/м Mazda 626, под управлением 35-летнего жителя Нефтегорска. Водитель легкового автомобиля и 31-летняя женщина пассажир скончались на месте ДТП. Пассажиры иномарки: девочка 2013 года рождения и 5-летний мальчик госпитализированы с различными травмами.

Теги: ДТП

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