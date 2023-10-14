В ДТП с питбайком пострадала 10-летняя жительница села Ягодное

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В Ставропольском районе сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала 10-летняя жительница села Ягодное. 13 октября в 18:50 час. 13-летний водитель, управляя не зарегистрированным в установленном порядке питбайком BRZ X4, в мотошлеме, двигался по ул. Советской в с. Ягодное, со стороны ул. Кооперативной, в направлении ул. Первомайской.

В районе дома № 65а на ул. Советской, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и совершил наезд на пешехода, которая, одетая в светлую куртку, шла на занятия танцами - переходила проезжую часть дороги слева направо, по ходу движения транспортного средства. С места ДТП девочка доставлена в лечебное учреждение, где после обследования ей рекомендовано амбулаторное лечение. Информацию о происшествии сотрудники Госавтоинспекции передали в ПДН.