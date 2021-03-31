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В ДТП около Курумоча пострадали четыре человека

31 марта 2021 10:46
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В ДТП около Курумоча пострадали четыре человека

30 марта ДТП произошло в 10:30 в Красноярском районе. Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», двигался со стороны г. Тольятти в направлении п. Береза. Заехав на транспортную развязку, на нерегулируемом перекрестке он столкнулся с автомобилем «Пежо Боксер», под управлением водителя 1989 года рождения.

В результате ДТП пострадало 4 человека:  два пассажира автомобиля «Тойота», молодой человек 1994 и девушка 1998 года рождения, они были госпитализированы, и два пассажира автомобиля «Пежо Боксер»,  женщина 1979 года рождения была госпитализирована, молодому человеку 2001 года рождения было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.  

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