В ДТП на трассе в Самарской области погибли два системных администратора

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Как сообщалось ранее, 8 августа в 19:20 на 1026,9 км а/д М 5 Урал, водитель 1976 г.р., управляя автомобилем Volvo в составе полуприцепа, двигаясь со стороны города Тольятти в сторону города Самара, допустил выезд на полосу для встречного движения при наличие железнодорожного ограждения. Произошло опрокидывание данного ТС на полосе для встречного направления и столкновение с двумя автомашинами: 1) Renault Sandero под управлением 43-летнего водителя, который двигался во встречном направлении (к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в течение года не привлекался), в/у «В,В1», выдано 20.05.2016. 2) Toyota Land Cruiser 200, под управлением водителя 1984 г.р., который так же двигался во встречном направлении, (к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в течение года привлекался 18 раз, в/у «В,В1», выдано 15.07.2014). Произошло возгорание указанных выше ТС.

При опрокидывании а/м Volvo части от железнодорожного ограждения отбросило на а/м Kia Rio под управлением 51-летнего водителя, который так же двигался во встречном направлении, (к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в течение года привлекался 2 раза , в/у «В1», выдано 22.11.2019). С места ДТП водитель Volvo, с его слов был пристегнут ремнем безопасности, бригадой скорой помощи доставлен в больницу, госпитализирован.

На месте аварии скончались до приезда медиков: водитель а/м Renault Sandero, зарегистрирован и проживал: Самарская область, г. Самара и пассажир а/м Renault Sandero 1986 года рождения, зарегистрирован и проживал: Самарская обл., г. Самара . Оба погибших — системные администраторы одного из самарских ООО. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.