В доме в Самаре взорвался газовый баллон, выбило стекло

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Разгерметизация газового баллона с углекислотой объемом 3 л произошла на балконе квартиры в 17-этажном доме в Самаре в четверг. Происшествие случилось в 10:04 (MSK+1) в Куйбышевском районе на ул. Осетинская, 2. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

«В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась»,– говорится в сообщении.

Установлено также, что несущие конструкции жилого дома не повреждены. Однако в указанной квартире на площади 18 кв. м повреждено остекление, пишет Коммерсантъ.