В департаменте управления имуществом Самары провели обыски

111

Сотрудники департамента управления имуществом Самары попали в поле зрения правоохранителей. Они стали фигурантами уголовного дела. Об этом 63.RU сообщили представители регионального управления федеральной службы судебных приставов (УФССП).

— Уголовное дело возбудили в отношении неустановленных должностных лиц ведомства. Оно связано со злостным неисполнением решения суда. Подробности произошедшего выясняют дознаватели УФССП. В четверг, 29 апреля, сотрудники управления провели обыски в департаменте, — пояснили в УФССП.

Однако пока неизвестно, с чем связан интерес силовых структур к работе одного из подразделений мэрии. Представители управления отказались комментировать детали.

Чиновники городской администрации в последнее время часто попадают в поле зрения правоохранителей. В начале 2021 года стало известно, что главу департамента образования города Елену Чернегу отстранили от работы. Она стала фигурантом уголовного дела.

А действия сотрудников департамента управления имуществом не в первый раз привлекают внимание стажей порядка. Несколько лет назад за махинации с муниципальными квартирами осудили бывшего главу ведомства Вадима Кужилина. Его приговорили к 8 годам лишения свободы, но в 2018 году экс-чиновник вышел на свободу по УДО.